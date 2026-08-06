VOOR-BELTRUM — Voor-Beltrum kijkt terug op geslaagde kermis

De koningsparen van Kermis Voor-Beltrum 2026: Randolph Rosing en Nicol te Veluwe (Schenk), met jeugdkoning Tim Klein Gunnewiek en jeugdkoningin Suze te Braak. Foto: PR

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De Kermis Voor- 2026 is onder zonnige omstandigheden succesvol verlopen. Jong en oud kwamen samen voor vier dagen vol sport, spel en feest. Volgens de organisatie droegen vrijwilligers, deelnemers en bezoekers bij aan het goede verloop van het evenement.

Het voetbaltoernooi, volleybaltoernooi en de traditionele zeskamp vormden belangrijke onderdelen van het programma. Tijdens de zeskamp stond eerlijk spelen centraal. De nieuwe Fairplaybokaal ging naar Koelinkbrink 3. Bij de buurtspelen eindigde Velleke 3 als eerste, gevolgd door Koelinkbrink 1 en de Leunkweg.

Ook waren er dit jaar enkele nieuwe activiteiten. Zo werd de eerste officiële Voor- -vlag verkocht. Daarnaast vond voor het eerst een ‘Oldtimertreffen’ plaats voor inwoners van zestig jaar en ouder. De bijeenkomst bood deelnemers de gelegenheid elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen.

Bij het vogelschieten kroonden Randolph Rosing en Nicol te Veluwe zich tot koning en koningin. Bij de jeugd gingen de titels naar Tim Klein Gunnewiek en Suze te Braak. Het voetbaltoernooi werd gewonnen door de Velddiesels, terwijl TTB de eerste plaats behaalde bij het volleybal.

Het kermisbestuur bedankt iedereen die aan het evenement heeft meegewerkt of een bezoek heeft gebracht. De volgende editie vindt plaats op zaterdag 31 juli, zondag 1 augustus, maandag 2 augustus en dinsdag 3 augustus 2027.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Kermis Voor-Beltrum.

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