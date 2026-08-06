BERKELLAND — Koninklijke Erepenning voor honderdjarige Heuvelstichting

De Meester Hendrik Willem Heuvelstichting heeft woensdag 5 augustus een Koninklijke Erepenning ontvangen. Locoburgemeester Olthof reikte de onderscheiding uit tijdens de jubileumreceptie bij Museum De Lebbenbrugge in .

De stichting werd precies honderd jaar geleden, op 5 augustus 1926, opgericht. Het doel was een oude Saksische boerenhoeve te behouden en daarin het vroegere boerenleven te laten zien aan volgende generaties. Dat was een grote wens van meester Hendrik Willem Heuvel, die schoolhoofd was in Gelselaar en later in .

In 1931 kocht de stichting de eeuwenoude boerderij De Lebbenbrugge. Na een omvangrijke restauratie werd het gebouw enkele jaren later als boerderijmuseum in gebruik genomen. De boerderij staat aan een voormalige Hessenweg, een oude handelsroute tussen Duitsland en de Hanzesteden. Het gebouw diende vroeger onder meer als jachthuis voor de Heren van Borculo en als poststation voor de omgeving.

Het museum is inmiddels uitgebreid met een bezoekerscentrum en een tentoonstellingsruimte. De stichting organiseert onder meer rondleidingen voor basisschoolleerlingen, de Winterdag en demonstraties dookrollen. Met de Koninklijke Erepenning wordt de honderdjarige inzet van de stichting voor het behoud van dit Achterhoekse erfgoed gewaardeerd.

Meer informatie staat op de website van Museum De Lebbenbrugge