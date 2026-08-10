DOETINCHEM — Waterschap Rijn en IJssel verbiedt tijdelijk oppompen van grondwater in tien natuurgebieden

Waterschap Rijn en IJssel legt vanaf 12 augustus een tijdelijk verbod op voor het oppompen van grondwater in tien kwetsbare natuurgebieden vanwege aanhoudende…

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legt vanaf woensdag 12 augustus een tijdelijk verbod op voor het oppompen van grondwater in en rond tien kwetsbare natuurgebieden. Dit verbod is ingesteld vanwege de aanhoudende droogte en het risico op onherstelbare schade aan de natuur.

De gebieden waar het verbod geldt zijn De Zumpe bij , Prinsenmaat in , Middachten in Rheden, Hagenbeek en Stelkampsveld in , Buurserzand en Haaksbergerveen/Horsterveen in Haaksbergen, Zwilbroek in , en Korenburgerveen en Wooldse Veen in . Ook de beschermingszones rondom deze natuurgebieden vallen onder het verbod.

In deze gebieden mogen bewoners en ondernemers voorlopig geen grondwater gebruiken voor beregening of besproeiing van hun gronden. Het verbod blijft van kracht zolang de uitzonderlijke droogte aanhoudt. Zodra de grondwaterstanden weer op een normaal niveau zijn voor deze tijd van het jaar, zal het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten het verbod op te heffen.

Het jaar 2026 wordt gekenmerkt door extreme droogte, waardoor de grondwaterstanden onder druk staan en voorlopig niet herstellen. Lage grondwaterstanden kunnen leiden tot het verdwijnen van plant- en diersoorten die afhankelijk zijn van water. Daarnaast bestaat het gevaar dat veenbodems uitdrogen en onherstelbare schade oplopen.

Met het verbod wil het waterschap zoveel mogelijk water in de bodem vasthouden en de kwetsbare natuur beschermen tegen verdere verdroging. Het verbod richt zich specifiek op het gebruik van grondwater voor beregening en besproeiing binnen de aangewezen gebieden. Uitzonderingen gelden voor het gebruik van grondwater bij brandveiligheid, brandbestrijding en het behoud van cultuurhistorische objecten.

In de betreffende natuurgebieden zijn momenteel geen vergunde agrarische grondwateronttrekkingen meer. Deze zijn in voorgaande jaren in overleg met agrariërs verplaatst vanwege de kwetsbaarheid van de natuur bij droogte.

Sinds 16 juli 2026 geldt binnen het werkgebied van al een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en andere wateren. Het nieuwe verbod op grondwateronttrekking in de natuurgebieden is een aanvullende maatregel.

Het waterschap zal de naleving van het verbod intensiever controleren, zowel vanuit de lucht als op de grond. Bij overtredingen wordt handhavend opgetreden en kunnen boetes worden opgelegd.

Actuele informatie over de droogtesituatie, een liveblog en een kaart met de exacte grenzen van de gebieden waar het verbod geldt, zijn te vinden op de website van Waterschap Rijn en IJssel.

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