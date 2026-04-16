NEEDE — Kinderactiviteiten in Neede tijdens meivakantie: speuren, fietsen en klimmen

Tijdens de meivakantie zijn er in Neede volop activiteiten voor kinderen. biedt verschillende routes en speurtochten aan, verspreid door het dorp en de natuur rondom de Needse Berg.

Een van de opvallendste activiteiten is de kabouterroute. Deze ongeveer 2,5 kilometer lange wandeling voert kinderen langs kabouterdeurtjes in het dorp. Bij elk deurtje hoort een gedichtje, gebaseerd op verhalen uit de geschiedenis van Neede. De route kan worden uitgebreid met extra lussen. Daarnaast is er een kinderfotopuzzeltocht waarbij een vleermuis de weg wijst langs herkenbare plekken.

Ook op de Needse Berg zijn speciale wandelroutes uitgezet. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar is er een route van 3 kilometer, waarin het verhaal van Max en Meike centraal staat. Oudere kinderen (8 tot 12 jaar) kunnen kiezen voor een tocht van circa 5 kilometer met het thema ‘Terug naar het stenen tijdperk’.

Voor wie liever fietst, is er een kinderfietsroute van ongeveer 10 kilometer rondom Neede. Deze voert langs speeltuinen, natuurgebieden en plekken zoals de Ordelmanskoele, waar een kindersurvivalbaan ligt. Deze natuurspeeltuin is gratis toegankelijk en geschikt voor kinderen die van klimmen en klauteren houden.

Op de Needse Berg staat bovendien een 10 meter hoge uitkijktoren, die vrij te beklimmen is en bij helder weer uitzicht biedt tot in Duitsland.

De routes zijn het hele jaar door beschikbaar en te koop bij de VVV-winkel aan de Oudestraat in Neede.

