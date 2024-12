Handbalsters Grol/HCW B-Meiden knokken zich terug en boeken spectaculaire zege

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK / GROENLO – Zondag 1 december speelden de Winterswijkse meiden voor de eerste keer dit seizoen in de vertrouwde hal aan de Parallelweg in Winterswijk. Sinds dit seizoen spelen de Winterswijkse meiden samen met de meiden van HV Grol. Veel ’thuis’ wedstrijden worden in Groenlo gespeeld, maar deze keer in Winterswijk. Met wat zieken thuis op de bank konden gelukkig een aantal meiden van HV Grol C meiden bijspringen in de spannende wedstrijd tegen HV Minerva. De vorige keer won Minerva nipt, dus tijd om de punten te pakken en de plek in de poule vast te houden voor Grol/HCW. De eerste helft spelen de meiden van Grol/HCW niet lekker scherp, het gaat gelijk op, maar het tempo ontbreekt nog. De laatste 10 minuten pakt Minerva door en loopt uit tot een 8 – 10 in de rust. Na een korte bondige speech van de coaches en de tips van Doutzen van Grol/HCW fluit de tweede helft aan.

Minerva ruikt de overwinning en pakt door, Grol/HCW verliest een paar keer de bal en het ziet er niet goed uit. Minerva loopt uit met 7 punten en de stand staat 10 – 17. De coaches zetten wat tactische wissels in en moedigen de meiden positief aan om alles te geven. En dat doen ze! Met een paar mooie goals vanuit de opbouw lopen we voorzichtig in. De verdediging staat nu goed en Minerva weet niet meer te scoren. De druk wordt opgevoerd en de meiden zien kans om gelijk te komen op 18 – 18.

Minerva laat het er niet bij zitten en scoort 2x snel achter elkaar.

Even lijkt de strijd gestreden met nog 6 minuten op de klok, maar de meiden geven niet op. De aanvallen wordt goed uitgespeeld door goed gebruik te maken van iedereen. Mooie acties van de hoek en cirkel volgen en het staat weer gelijk. Met een break-out schiet Tess ons de voorsprong in. Met nog seconden op de klok zet Minerva de laatste aanval in, maar maken een loop fout. De meiden hebben alles gegeven, hebben allemaal gescoord en met een blij gejuich de wedstrijd gewonnen met een eindstand van 21 – 20.

