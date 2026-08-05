LOCHEM — Zomerwandeling over de Lochemse Berg met boswachter
Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op 26 augustus een stevige zomerwandeling over de Lochemse Berg met aandacht voor natuur en historie.
Op woensdag 26 augustus 2026 organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een stevige zomerwandeling over de Lochemse Berg. De route voert door een gebied met flinke hoogteverschillen, wat de wandeling uitdagend maakt. Deelnemers worden beloond met fraaie uitzichten over de omgeving en krijgen onderweg uitleg over de rijke geschiedenis van het gebied.
De wandeling start om 10.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen vanwege het terrein. Deelname kost 6 euro per persoon. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de prijs 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.
Reserveren is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen. De wandeling biedt een combinatie van natuurbeleving en cultuurhistorie, waardoor het geschikt is voor wandelaars die van een actieve tocht houden en meer willen weten over de Lochemse Berg.