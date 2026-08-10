GROENLO — Zomerweek in De Mattelier biedt activiteiten voor senioren uit Oost Gelre
In De Mattelier in Groenlo vindt van 9 tot 15 augustus de Zomerweek plaats met activiteiten voor senioren uit Oost Gelre.
GROENLO – In De Mattelier in Groenlo is de jaarlijkse Zomerweek begonnen. Tot en met zaterdag 15 augustus kunnen senioren uit de gemeente Oost Gelre deelnemen aan diverse creatieve en actieve activiteiten.
De Zomerweek wordt voor het derde jaar op rij georganiseerd door De Mattelier in samenwerking met Heel Oost Gelre Beweegt. Het programma richt zich op ontmoeting en het samen ondernemen van activiteiten, zodat deelnemers nieuwe contacten kunnen leggen.
Op het programma staan onder meer een high tea, een koffieochtend en workshops zoals stipstijl, keramiek schilderen en bloemschikken. Daarnaast zijn er een stadswandeling door Groenlo en een vaartocht over de Grolse Gracht gepland.
Voor sommige activiteiten geldt een eigen bijdrage. Vanwege het beperkte aantal plaatsen was vooraf aanmelden verplicht. De inschrijving sloot op 1 augustus.
Het volledige programma van de Zomerweek is te vinden op de website van Heel Oost Gelre Beweegt