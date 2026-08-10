Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 27 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 18 tot 27 graden. De grootste kans op neerslag bedraagt 64 procent.

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Het wordt vandaag in en de bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 18 tot 27 graden. De grootste kans op neerslag bedraagt 64 procent.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 19 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 14 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 26 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 8 procent en de wind ongeveer 19 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 23 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 16 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 18 graden en de maximumtemperatuur rond 27 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 21 km/u, met windstoten tot ongeveer 45 km/u.

De zon komt op rond 06:09 uur en gaat onder rond 21:08 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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