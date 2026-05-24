Dagelijks lopen veel Grollenaren door straten waarvan de naam zo vanzelfsprekend is geworden dat bijna niemand zich nog afvraagt waar die eigenlijk vandaan komt. Toch blijken achter straatnaamborden verrassende verhalen schuil te gaan.

In dit Zondagsverhaal onderzoekt Marcel Houwer de geschiedenis achter straatnamen als Bastionstraat, Barakkenplaats, Mattelierstraat, Rabeldersteeg en Barkenkamp. Sommige namen blijken terug te voeren naar de vestingstad, andere naar oude routes, stadsuitbreidingen, families of verdwenen plekken. 🎧 Podcast Podcast: De verborgen geschiedenis achter de straatnamen van Groenlo

