ZUTPHEN — Zutphen organiseert bijeenkomst over opname bij dementie

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Het Alzheimer Café en omgeving bespreekt op woensdag 19 augustus het onderwerp opname in een verpleeghuis bij . De bijeenkomst vindt plaats in Het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in en begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur.

Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is door de zorgbehoefte van iemand met , kan opname in een verpleeghuis een oplossing zijn. Dit is vaak een ingrijpende stap voor zowel de persoon zelf als de naasten. Tijdens de bijeenkomst geven casemanagers Marjanke Wubs en Karen Gieling van het Dementienetwerk Zutphen- - uitleg over wat er bij zo’n opname komt kijken.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele samenkomst voor mensen met dementie, hun familie, hulpverleners en andere belangstellenden. Bezoekers kunnen er ervaringen delen en informatie krijgen over dementie. Tijdens de pauze en na afloop is er een leestafel met brochures van Alzheimer Nederland en boeken die ter inzage liggen of geleend kunnen worden.

Voor wie interesse heeft in het Alzheimer Café of de nieuwsbrief wil ontvangen, is contact mogelijk via ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl. Daarnaast is de Dementielijn dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur via 0800-5088 voor advies of een luisterend oor.

Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland regio Oost- .

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