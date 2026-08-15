Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 28 graden
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 17 tot 28 graden.
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 17 tot 28 graden.
Ochtend
Rond 08:00 uur is het ongeveer 18 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 6 procent en de wind ongeveer 9 km/u.
Middag
Rond 14:00 uur is het ongeveer 28 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 14 procent en de wind ongeveer 5 km/u.
Avond
Rond 20:00 uur is het ongeveer 25 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 8 procent en de wind ongeveer 13 km/u.
Temperatuur, neerslag en wind
De minimumtemperatuur ligt rond 17 graden en de maximumtemperatuur rond 28 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 18 km/u, met windstoten tot ongeveer 39 km/u.
De zon komt op rond 06:17 uur en gaat onder rond 20:58 uur.
KNMI-waarschuwing voor Gelderland
⚠️ Code geel Gelderland. In het zuidoosten en uiterste oosten nog zeer warm Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.