Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 28 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 17 tot 28 graden.

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Het wordt vandaag in en de bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 17 tot 28 graden.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 18 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 6 procent en de wind ongeveer 9 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 28 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 14 procent en de wind ongeveer 5 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 25 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 8 procent en de wind ongeveer 13 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 17 graden en de maximumtemperatuur rond 28 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 18 km/u, met windstoten tot ongeveer 39 km/u.

De zon komt op rond 06:17 uur en gaat onder rond 20:58 uur.

KNMI-waarschuwing voor

⚠️ Code geel . In het zuidoosten en uiterste oosten nog zeer warm Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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