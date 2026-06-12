LICHTENVOORDE — Zwarte Cross en Grolsch komen met speciaal ‘t Geet Hier Spoken!-blik

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De en Grolsch hebben een speciaal halveliterblik gelanceerd voor de editie van 2026. Het exclusieve blik staat volledig in het teken van ‘t Geet Hier Spoken!, het thema van de komende .

Het nieuwe blik ligt vanaf 15 juni in de supermarkt en is een gezamenlijke actie van de twee Achterhoekse publieksfavorieten. Met de opvallende verpakking willen de organisaties het festivalthema onder de aandacht brengen en vooruitblikken op de Zwarte Cross van 16 tot en met 19 juli 2026 in .

Volgens de initiatiefnemers symboliseert het blik de strijd tegen saaiheid en voorspelbaarheid. Daarmee sluit het aan bij de boodschap van het festival, dat bekendstaat om zijn mix van muziek, motorsport, theater en Achterhoekse gezelligheid.

Ondanks de opvallende uitstraling bevat het blik gewoon het vertrouwde Grolsch-bier uit . De smaak blijft ongewijzigd, maar de verpakking is speciaal ontworpen voor de komende festivaleditie.

Met de introductie van het speciale blik kunnen liefhebbers alvast in de stemming komen voor de grootste editie van het festival. De Zwarte Cross trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers naar de en behoort daarmee tot de grootste evenementen van Nederland.

Meer informatie is te vinden op Zwarte Cross en Grolsch.

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