LICHTENVOORDE — Wessels Bouwgroep breidt uit met Rien Weijers Dakwerken uit Groesbeek

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uit heeft dakbedrijf uit verwelkomd binnen de organisatie. Met de aansluiting haalt de bouwgroep een ervaren specialist in huis op het gebied van hellende en platte daken.

is een familiebedrijf met ongeveer 80 medewerkers en richt zich voornamelijk op zakelijke opdrachtgevers in Midden- en Zuid-Nederland. Het bedrijf verzorgt het complete traject rondom dakprojecten, van inspectie en engineering tot uitvoering, kwaliteitsborging en onderhoud. Daarbij gaat het zowel om renovatieprojecten als nieuwbouwdaken.

Volgens past de overname binnen de ambitie om in 2030 dé uitvoeringspartner te zijn voor de bouw, het onderhoud en de renovatie van gevels en daken in Nederland. De samenwerking is mede ontstaan vanuit de bestaande relatie tussen Rien Weijers Dakwerken en , een van de bedrijven binnen de bouwgroep.

Voor klanten verandert er weinig. Rien Weijers Dakwerken blijft onder leiding van directeur Bas Weijers opereren vanuit en behoudt de eigen naam, medewerkers en werkwijze. Door de aansluiting krijgt het bedrijf naar eigen zeggen meer mogelijkheden op het gebied van organisatie, innovatie en procesoptimalisatie om verdere groei mogelijk te maken.

Wessels Bouwgroep bestaat sinds 1968 en omvat inmiddels meerdere gespecialiseerde gevel- en dakbedrijven, waaronder , , en Wessels Vakbouwers. Binnen de groep zijn ruim 1.000 vakmensen werkzaam.

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Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Bron: https://wesselsbouwgroep.nl/rien-weijers-dakwerken-uit-groesbeek-sluit-zich-aan-bij-wessels-bouwgroep/

