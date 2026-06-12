LICHTENVOORDE — Wessels Bouwgroep breidt uit met Rien Weijers Dakwerken uit Groesbeek
Wessels Bouwgroep uit Lichtenvoorde heeft dakbedrijf Rien Weijers Dakwerken uit Groesbeek verwelkomd binnen de organisatie. Met de aansluiting haalt de bouwgroep een ervaren specialist in huis op het gebied van hellende en platte daken.
Rien Weijers Dakwerken is een familiebedrijf met ongeveer 80 medewerkers en richt zich voornamelijk op zakelijke opdrachtgevers in Midden- en Zuid-Nederland. Het bedrijf verzorgt het complete traject rondom dakprojecten, van inspectie en engineering tot uitvoering, kwaliteitsborging en onderhoud. Daarbij gaat het zowel om renovatieprojecten als prefab nieuwbouwdaken.
Volgens Wessels Bouwgroep past de overname binnen de ambitie om in 2030 dé uitvoeringspartner te zijn voor de bouw, het onderhoud en de renovatie van gevels en daken in Nederland. De samenwerking is mede ontstaan vanuit de bestaande relatie tussen Rien Weijers Dakwerken en Dapan, een van de bedrijven binnen de bouwgroep.
Voor klanten verandert er weinig. Rien Weijers Dakwerken blijft onder leiding van directeur Bas Weijers opereren vanuit Groesbeek en behoudt de eigen naam, medewerkers en werkwijze. Door de aansluiting krijgt het bedrijf naar eigen zeggen meer mogelijkheden op het gebied van organisatie, innovatie en procesoptimalisatie om verdere groei mogelijk te maken.
Wessels Bouwgroep bestaat sinds 1968 en omvat inmiddels meerdere gespecialiseerde gevel- en dakbedrijven, waaronder Dapan, Cazdak, VM Geveltechniek en Wessels Vakbouwers. Binnen de groep zijn ruim 1.000 vakmensen werkzaam.
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Bron: https://wesselsbouwgroep.nl/rien-weijers-dakwerken-uit-groesbeek-sluit-zich-aan-bij-wessels-bouwgroep/