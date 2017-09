Bredevoort 22, 23 & 24 sept. – Bredevoort Schittert

X 17

BREDEVOORT – Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september is Bredevoort ZOO open voor publiek. Beleef een diervriendelijke beestenboel met licht, muziek, theater, kunst en romantiek. Het evenement wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden en bijna alle 1500 inwoners doen op één of andere manier mee. In 2016 genoten bijna 10.000 bezoekers van alles wat Bredevoort Schittert te bieden heeft.

De inwoners van Bredevoort zijn trots op hun vestingstadje. Kinderen worden al op de basisschool geënthousiasmeerd voor het evenement door het maken van lichttaferelen en waxinelichtjeshouders. Ook de oudste bewoners van Bredevoort doen mee door het maken van versieringen voor de ramen van het Ambthuis. Iedereen, van jong tot oud, doet mee vanwege het plezier om samen iets moois te maken. Dit jaar voert de route wederom door het oude, karakteristieke gedeelte van Bredevoort en wordt er gebruik gemaakt van het vestingspark.

Dit jaar zal wederom de straatverlichting aanblijven. Dit om het pittoreske karakter van Bredevoort beter zichtbaar te maken. De route bleek in het verleden soms te donker om de mooie gevels van de historische woningen te zien. De 10.000den waxinelichtjes gaan natuurlijk wel aan wat samen de smalle straatjes van Bredevoort een romantische uitstraling zal geven.

Wat natuurlijk niet mag ontbreken zijn de lichttaferelen, passend in het thema. Om 19:00 uur, als het gaat schemeren, worden de lichten ontstoken. De lichttaferelen branden tot 22:30 uur. Het aanbod van lichttaferelen is dit jaar zeer divers, zowel in gebruikte technieken als in voorstellingen. Zo kunt u onder andere de ‘Waku waku Magic horse’ een heel bijzonder, magisch, mechanisch aangedreven paard bekijken. Binnenstappen in Jurassic Parc, of de onderwaterwereld in Bredevoort beleven. Net buiten het centrum, in de wijk Stadsbroek, ligt de Ark van ’t Broock, een bouwwerk van ruim vijftien meter lang, vier meter breed en drie meter hoog.

Dit alles omlijst met muziek, toneel, straattheater en zang. Er zijn diverse koren, zowel in de St Georgiuskerk als in de St. Joriskerk: Wave, AmeeZing, Toon! en Wanted. Meike Ubbink (17) en Mitch Lodewick (18) zijn twee jonge lokale talenten die dit jaar samen zullen optreden bij Bredevoort Schittert. Demb, drum en muziekband Bredevoort staat dit jaar op zondagavond in de Ambthuiswal.

Er is straattheater, er zijn diverse exposities, foto tentoonstellingen, een Old Timer Club en oude brommers. Maar ook demonstraties, een dier van gebakken klei beschilderen en een Oude Ambachtenmarkt. Dit jaar valt septemberkunst samen met Bredevoort Schittert. De Koppelkerk in Bredevoort blijft speciaal ook de avonduren open, waar men bijzondere exposities kan bezichtigen.

Voor de kinderen is dit jaar weer een heleboel te zien bij Bredevoort Schittert. De sprookjesachtige sfeer en alle lampjes zijn natuurlijk al betoverend, maar er is meer dan dat. Zo kunnen de kinderen zich onder andere laten schminken door Maikes Ballonnen die tevens mooie ballondieren maakt, lezen studenten van het Iselinge college dierenverhalen voor, zijn er knuffelkonijnen en knuffelkippen te aaien van kleindiervereniging Dinxperlo en is er een heuze stokpaardjesrace met een springkussen bij volleybalvereniging Brevolk! Huifkarren rijden van en naar de parkeer-plaatsen en er kan een rondrit gemaakt worden in een klein treintje.

Bredevoortse ondernemers verzorgen samen met Bredevoort Schittert de horeca en catering. Verenigingen schenken koffie en bakken pannenkoeken.

Entree Bredevoort Schittert Entree is €7,50 per persoon, vrijdag en zondag hebben kinderen tot 12 jaar gratis toegang, zaterdag geldt dit voor kinderen tot 4 jaar. Weekend passe-partout is €12,50. Parkeren wordt geregeld door parkeerwachters en is gratis. Programmaboekje is gratis en er is een app beschikbaar die ook een plattegrond heeft. Pinnen aan de kassa is mogelijk, kaarten kunnen ook on-line worden gekocht. www.bredevoortschittert.nl

Elke avond wordt om 21.30 uur besloten met een geweldig vuurwerk dat vanaf de Kruittoren te zien is. Vanaf 22.00u is er live muziek op het podium op ’t Zand: vrijdagavond TWITCH, zaterdag Backedge Soul Train en zondag Dj Daddy Cool Show.