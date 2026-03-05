Run 4 Parkinson bij De Engelse Schans in Lievelde

234 keer bekeken

LIEVELDE – Op vrijdag 24 april 2026 vindt bij de Engelse Schans in Lievelde Run 4 Parkinson plaats. Het sportieve evenement is bedoeld voor iedereen die hardlopend of wandelend in beweging wil komen voor het goede doel: onderzoek en initiatieven voor jonge mensen met Parkinson.

Deelnemers kunnen kiezen uit drie routes: 3 Engelse mijl hardlopen, 4 Engelse mijl hardlopen of 3 Engelse mijl wandelen. Het parcours loopt grotendeels over zandpaden in en rond De Engelse Schans en is volgens de organisatie geschikt voor zowel beginners als ervaren sporters.

De start is tussen 18.30 en 19.30 uur. Aansluitend is er om 20.00 uur een afterparty. Deelname staat open voor recreanten en fanatieke lopers; iedereen kan meedoen op zijn of haar eigen tempo.

De Run 4 Parkinson wordt georganiseerd door Loopvereniging Groenlo en Rotary Club Achterhoek Oost. Met het evenement willen zij niet alleen geld inzamelen, maar ook bewustwording creëren rond de ziekte van Parkinson bij jonge mensen.

Aanmelden kan via de QR-code op de poster of via de kanalen van de organisatie. Donaties zijn eveneens mogelijk.

