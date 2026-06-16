BREDEVOORT — Kunstlezing over Willem II met theaterpreview in de Koppelkerk

194 keer bekeken

De in staat woensdag 24 juni in het teken van koning Willem II. Tijdens een kunstlezing neemt kunsthistorica Maria Driessen bezoekers mee door het leven van de Nederlandse koning. De avond wordt afgewisseld met een exclusieve theaterpreview van IK, EEN HELD van Theatergroep Smeedwerk.

Maria Driessen belicht onder meer de rol van Willem II in de strijd tegen Napoleon Bonaparte, zijn huwelijk met Anna Paulowna en de politieke veranderingen die tijdens zijn regeerperiode plaatsvonden. Ook komt zijn belangstelling voor kunst en het verzamelen van kunstwerken aan bod. Onder zijn bewind werd in 1848, onder leiding van Thorbecke, de grondwet ingrijpend gewijzigd, waardoor meer macht bij het parlement kwam te liggen.

Tussen de lezing door presenteert Theatergroep Smeedwerk enkele scènes uit IK, EEN HELD. Deze voorstelling vormt het tweede deel van een trilogie over de Hollandse koningen tussen 1815 en 1890 en is deze zomer op verschillende historische locaties in de te zien.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de aan de Koppelstraat 35 in . De inloop begint om 19.00 uur. Kaarten kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15 aan de deur.

Meer informatie en aanmelden kan via Koppelkerk Bredevoort.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in