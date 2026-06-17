350 scholieren vormen megakoor op Hoofdpodium Zwarte Cross

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Bijna 350 middelbare scholieren uit de en omstreken staan op zondag 19 juli op het Hoofdpodium van het festival 2026. Samen met The Maestro & The European Pop Orchestra verzorgen zij de zondagochtendshow Crosso Symphonica.

De leerlingen van negen middelbare scholen vormen samen een groot koor en orkest. Zij worden begeleid door The Maestro & The European Pop Orchestra onder leiding van Guido Dieteren en zangeres Wendy Kokkeloren. Tijdens de voorstelling komen popmuziek, filmmuziek, dance en klassieke muziek samen.

Ook Hendrik Jan Bökkers en Hendrik Jan Lovink maken hun opwachting op het podium. De scholieren studeerden tijdens repetities onder meer Oerend Hard van Normaal en ’t Geet Hier Spoken van Jovink & The Voederbietels in. Dat laatste nummer is tevens het motto van de van dit jaar.

De deelnemers komen van het , Assink Lyceum, Staring College, Houtkamp College, Panora Lyceum, Almende College, Het Rhedens, Gerrit Komrij College en de Vrije School . Volgens de scholieren draait het project niet alleen om muziek, maar ook om nieuwe vriendschappen en de unieke sfeer rond het festival.

De Zwarte Cross wordt gehouden van 16 tot en met 19 juli in . De zaterdag en zondag zijn inmiddels uitverkocht. Voor het volledige weekend zijn nog campingtickets beschikbaar.

Meer informatie: Zwarte Cross

💡 Wist je dat Wist je dat… bijna 350 scholieren tegelijk op het Hoofdpodium staan tijdens Crosso Symphonica, een van de grootste jongerenprojecten ooit op de Zwarte Cross?

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