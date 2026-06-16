LANDELIJK — Advies: kijk breder dan sport om kansenongelijkheid te verkleinen

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Kansenongelijkheid in sport en bewegen blijft een hardnekkig probleem. Volgens de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving is een fundamenteel andere aanpak nodig om meer mensen te laten deelnemen aan sport en beweging.

In het advies Niemand aan de zijlijn, dat maandag is aangeboden aan minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, stellen beide raden dat de oorzaken van ongelijkheid vaak buiten de sportsector liggen. Factoren als gezondheid, armoede, stress, sociale omstandigheden en de inrichting van de leefomgeving spelen volgens de adviesorganen een grote rol.

De raden pleiten daarom voor beleid dat niet begint bij sport, maar bij het dagelijks leven van mensen. Daarbij moeten verschillende beleidsterreinen, zoals zorg, onderwijs, het sociaal domein en ruimtelijke ordening, beter samenwerken.

Volgens de onderzoekers gebeurt op lokaal niveau al veel om verbindingen te leggen tussen deze sectoren, maar blijft een samenhangende aanpak vanuit het Rijk achter. Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen om oplossingen af te stemmen op de situatie in hun eigen wijken en dorpen.

Daarnaast wijzen de raden op het belang van buurthuizen, speeltuinen en parken als laagdrempelige plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in beweging kunnen komen. Ook lokale sleutelfiguren kunnen helpen om drempels weg te nemen.

Tegelijkertijd moet volgens het advies ook binnen de sportsector zelf worden gewerkt aan toegankelijkheid. Iedereen die wil sporten of bewegen, zou in de eigen omgeving een plek moeten kunnen vinden waar hij of zij zich welkom voelt.

Meer informatie is te vinden via Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

💡 Wist je dat Wist je dat… financiële zorgen, een slechte gezondheid en een gebrek aan sociale contacten vaak grotere belemmeringen vormen om te sporten dan de sportactiviteit zelf?

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