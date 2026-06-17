Vrije sector huurmarkt steeds verder onder druk, aanbod blijft dalen

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De vrije sector huurmarkt in Nederland is de afgelopen vijftien jaar ingrijpend veranderd. Dat blijkt uit een jubileumrapport van Pararius, waarin de ontwikkeling van de huurmarkt tussen 2010 en 2025 is onderzocht. Volgens het woningplatform zorgen een afnemend aanbod, een groeiende vraag en stijgende huurprijzen voor toenemende problemen op de woningmarkt.

De gemiddelde huurprijs in de vrije sector steeg in vijftien jaar tijd bijna tot het dubbele niveau: van €11,66 per vierkante meter in 2010 naar €23,21 in 2025. Tegelijkertijd groeide het landelijke woningtekort van ongeveer 2,2 naar 4,8 procent.

Volgens Pararius kwam een belangrijke omslag na de invoering van de Wet betaalbare huur op 1 juli 2024. In het derde kwartaal van dat jaar daalde het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen met 37,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in grote steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam was de terugval fors.

Ook investeerders trekken zich volgens de cijfers steeds vaker terug uit de huurmarkt. In 2025 werden ongeveer 65.000 huurwoningen verkocht tegenover 27.000 aankopen. Hierdoor verdwenen per saldo circa 38.000 woningen uit de verhuursector.

Daarnaast verandert de samenstelling van het aanbod. Het aandeel woningen met een huurprijs boven de €2.000 per maand groeit, terwijl het middeldure segment juist kleiner wordt. In het eerste kwartaal van 2026 lag 42 procent van het aanbod boven deze grens.

Directeur Jasper de Groot stelt dat maatregelen die huurders moesten beschermen onbedoeld hebben geleid tot minder beschikbare huurwoningen. Volgens Pararius is langdurig en stabiel overheidsbeleid nodig om het aanbod van huurwoningen weer te laten groeien.

💡 Wist je dat Wist je dat… de gemiddelde huurprijs in de vrije sector volgens Pararius in vijftien jaar tijd met 99 procent is gestegen?

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Bron: Pararius.nl

