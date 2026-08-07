AALTEN — Aalten vertoont historische film The Tasters in BuurtBios De Pol

In Aalten vertoont BuurtBios De Pol op 28 augustus de historische film The Tasters over vrouwen die voedsel proeven voor Hitler in 1943.

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De derde editie van de BuurtBios in De Pol vindt plaats op vrijdag 28 augustus. Deze avond wordt het historische drama The Tasters vertoond. De film begint om 20.00 uur en duurt 123 minuten.

The Tasters speelt zich af in 1943. Een groep vrouwen wordt door de SS gedwongen het voedsel voor te proeven dat bestemd is voor Adolf Hitler. Een van hen is Rosa, die Berlijn is ontvlucht. De vrouwen leven dagelijks met de angst dat het eten vergiftigd kan zijn, terwijl zij tegelijkertijd honger lijden. Onder deze omstandigheden worden hun onderlinge verhoudingen en loyaliteiten steeds verder op de proef gesteld.

De film is geregisseerd door Silvio Soldini. De hoofdrollen worden gespeeld door Elisa Schlott, Max Riemelt en Alma Hasun.

De entree bedraagt 9 euro per persoon, inclusief servicekosten. Meer informatie en kaartverkoop zijn te vinden op de website van De Pol Aalten.

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