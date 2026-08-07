BREDEVOORT — Internationale Augustusboekenmarkt bij Koppelkerk in Bredevoort

Op 23 augustus vindt de Internationale Augustusboekenmarkt plaats bij de Koppelkerk in Bredevoort met Nederlandse en Duitse boekhandelaren.

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Op zondag 23 augustus organiseert Boekenstad de Internationale Augustusboekenmarkt op het buitenterrein van de . Van 10.00 tot 17.00 uur bieden Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed scala aan boeken aan.

De boekenmarkt is een van de vijf grote internationale markten die jaarlijks bij de plaatsvinden. Het aanbod varieert van zeldzame uitgaven tot populaire bestsellers en omvat onder meer literatuur, poëzie, reisboeken, stripboeken, kinderboeken en kunstboeken. Ook oude tijdschriften en ansichtkaarten zijn te vinden.

De internationale uitstraling van de markt komt vooral tot uiting in de aanwezigheid van handelaren en boeken uit verschillende landen, met een nadruk op Duitsland. Dit maakt de boekenmarkt interessant voor een breed publiek met uiteenlopende interesses.

De toegang tot de boekenmarkt is gratis. De Koppelkerk is gevestigd aan de Koppelstraat 35 in . Meer informatie is beschikbaar op de website van de Koppelkerk.

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