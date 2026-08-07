GROENLO — Groenlo organiseert Grolse Vesteval Dagen met braderie, straattheater en historische rondleidingen

Op 9 augustus en 18 oktober vinden in Groenlo de Grolse Vesteval Dagen plaats met braderie, straattheater, historische rondleidingen en activiteiten op het wat…

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Het centrum van staat op zondag 9 augustus en zondag 18 oktober in het teken van de Grolse Vesteval Dagen. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er diverse activiteiten zoals een braderie, straattheater, livemuziek en kinderactiviteiten. Op 9 augustus wordt daarnaast een vlooienmarkt gehouden.

Bezoekers kunnen tijdens deze dagen ook verschillende historische bezienswaardigheden bezoeken. Zo is het mogelijk om de toren van de te beklimmen en de kerkers onder het oude stadhuis te bekijken. Op 9 augustus opent ook haar deuren voor publiek.

Daarnaast biedt de mogelijkheid om de stad vanaf het water te verkennen. Er worden tochten over de gracht georganiseerd waarbij kano’s, kajaks en fluisterboten gehuurd kunnen worden bij lokale aanbieders.

Elke editie van de Grolse Vesteval Dagen heeft een eigen programma met wisselende activiteiten. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van Visit Groenlo.

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