Galerie Le Stockage Heropent op 4 November

BORCULO – Na het zomerseizoen waarin Beeldentuin AJ & LW Bier actief was, kondigt Galerie Le Stockage haar heropening aan op 4 november. Hoewel de Beeldentuin gedurende de koudere maanden gesloten zal zijn, nodigt Galerie Le Stockage kunstliefhebbers uit om de sculpturen en beelden te bekijken op hun locatie aan de Haarloseweg 6, Borculo.

Louise Keramiste en Dolf Bierhuizen, respectievelijk keramist en beeldhouwer, staan klaar om bezoekers te voorzien van informatie over de tentoongestelde werken. De galerie stelt geïnteresseerden in staat om hun interieur te verrijken met diverse keramiek- en houtsculpturen.

Voor degenen die de Galerie Le Stockage wensen te bezoeken, is het mogelijk om dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur een afspraak te maken via telefoonnummer 06 36285807 of 06 49970136.

