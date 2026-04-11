ACHTERHOEK — Kinderen reizen gratis met bus en regionale trein in meivakantie

Kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen tijdens de meivakantie gratis meereizen met de bus en regionale trein in onder meer Gelderland. De actie loopt van 18 april tot en met 5 mei 2026 en geldt voor maximaal drie kinderen per betalende volwassene.

Het gratis reizen is mogelijk met een e-ticket dat online verkrijgbaar is via Ervaar het OV. De actie is geldig in bussen en regionale treinen (niet van Nederlandse Spoorwegen) in Gelderland, Overijssel en Flevoland, met uitzondering van Almere. Op werkdagen is het ticket geldig na 09.00 uur, in het weekend de hele dag.

Volgens de organisatie is de actie bedoeld om gezinnen te stimuleren vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. In de actieperiode vallen ook Koningsdag en Bevrijdingsdag, momenten waarop het extra druk kan zijn op de weg.

Het e-ticket is onbeperkt aan te vragen gedurende de actieperiode via de website van Ervaar het OV. Daar staan ook de volledige voorwaarden.

Per 1 juli 2026 gaat Ervaar het OV verder onder de naam .

