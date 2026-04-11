GROENLO — Dronewerkplaats in museum Groenlo per direct gesloten

De dronewerkplaats in het is per direct gesloten. Dat meldt . De activiteit, waarbij bezoekers drones konden bouwen voor humanitaire inzet in Oekraïne, blijkt niet te passen binnen de regels van de ANBI-status van het museum.

De werkplaats trok de afgelopen weken veel aandacht. Bezoekers hielpen samen met onder meer Oekraïense vluchtelingen bij het bouwen van drones die via een organisatie werden ingezet in het oorlogsgebied. Volgens de fiscale regels voor een ANBI-instelling – een organisatie die zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen belang – zijn dit soort activiteiten echter niet toegestaan.

De sluiting komt op een moment dat de tentoonstelling Dichtbij de oorlog juist veel publiek trekt. Sinds de start in maart is het aantal bezoekers flink toegenomen. In de expositie zijn onder meer drones, persoonlijke verhalen en objecten uit Oekraïne te zien.

De ruimte van de dronewerkplaats krijgt vanaf de meivakantie een andere invulling. Bezoekers kunnen daar straks kaarten maken en schrijven voor mensen in Oekraïne. Deze worden ook daadwerkelijk verstuurd.

Hoewel het bouwen stopt, blijven drones onderdeel van de tentoonstelling. Onderdelen en half afgemaakte exemplaren blijven zichtbaar, zodat het verhaal van de werkplaats behouden blijft.

