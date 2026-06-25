Achterhoek presenteert zich in Den Haag als proeftuin voor Nederland

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De heeft zich woensdag tijdens het jaarlijkse Lentefestival in Den Haag gepresenteerd als Demoregio ‘Nederland in het klein’. Voor de veertiende keer gingen bestuurders uit de regio in gesprek met Tweede Kamerleden over landelijke vraagstukken en de rol die de daarin kan spelen. De nadruk lag op wonen, bereikbaarheid en de economie.

Volgens voorzitter Mark Boumans van kan de Achterhoek dienen als proeftuin voor beleid dat later in heel Nederland toepasbaar is. De regio vraagt het Rijk om meer ruimte voor maatwerk, zodat ook kleinschalige woningbouwprojecten met grote maatschappelijke waarde ondersteuning kunnen krijgen. Daarbij werd benadrukt dat woningbouw, bereikbaarheid, energie en economische ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ook de economische kracht van de Achterhoek kwam nadrukkelijk aan bod. De regio wil dat het Rijk de maakindustrie en het midden- en kleinbedrijf in de Achterhoek meer betrekt bij nationaal industriebeleid. Volgens Boumans levert de regio een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie en verdient zij dezelfde kansen als de grote stedelijke gebieden.

Tweede Kamerleden reageerden positief op de samenwerking. VVD-Kamerlid Arend Kisteman stelde dat Den Haag en de Achterhoek elkaar nodig hebben. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Lisa Westerveld prees de oplossingsgerichte aanpak van de regio en het brede perspectief op thema’s als wonen, voorzieningen en openbaar vervoer.

Als afsluiting ontvingen aanwezige Kamerleden kant-en-klare voorstellen voor moties over wonen en economie, symbolisch afgedrukt op ‘wonopolygeld’. Meer informatie en de voorgestelde moties zijn te vinden via 8RHK Ambassadeurs.

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