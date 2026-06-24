Tonny neemt na 33 jaar afscheid van organisatie Dodenherdenking Groenlo

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Tijdens de een bijeenkomst woensdagavond 24 juni van het Comité is afscheid genomen van Tonny Koppers, die zich maar liefst 33 jaar heeft ingezet voor de organisatie van de jaarlijkse in de stad. Het bestuur sprak daarbij zijn waardering uit voor zijn jarenlange betrokkenheid, inzet en toewijding. Volgens de voorzitter Patrick Post het bestuur was Tonny jarenlang de stille kracht achter de schermen. Hij zorgde ervoor dat de organisatie van de herdenking tot in de puntjes was geregeld en hield nauwlettend toezicht op de planning en het programma. Van de voorbereiding van de plechtigheid tot het bewaken van de juiste momenten van stilte en bezinning; zijn rol was volgens het comité van grote betekenis.

Daarnaast onderhield hij de contacten met de muziekvereniging, die jaarlijks een belangrijke bijdrage levert aan de herdenking. Dankzij zijn inzet verliep die samenwerking altijd prettig en soepel. Het bestuur benadrukte dat Tonny niet alleen organisatorisch veel werk heeft verzet, maar ook heeft bijgedragen aan het in stand houden van de traditie van herdenken in . Door zijn betrokkenheid bleef de jaarlijkse Dodenherdenking een moment van respect, verbondenheid en herinnering voor inwoners van de stad.

Namens het bestuur werd Tonny bedankt voor zijn precisie, betrouwbaarheid en zijn grote hart voor de herdenking. Daarbij werd uitgesproken dat zijn bijdrage aan de Dodenherdenking in Groenlo van blijvende waarde is en dat hij met trots mag terugkijken op alles wat hij in ruim drie decennia voor de stad heeft betekend.

Hoewel Tony afscheid neemt van zijn functie, blijft zijn betrokkenheid bij de Dodenherdenking bestaan. “Na al die jaren laat je zoiets niet zomaar los. De deur blijft zeker op een kier staan. Ik blijf de herdenking met veel belangstelling volgen en waar nodig help ik graag mee,” zei hij.



V.l.n.r:. penningmeester Ben Bomers, Tonny Koppers, voorzitter Patrick Pos, André van Avesaat, Stéphanie Brandt-ter Reegen en Aleike Rouwhorst. Niet op de foto: secretaris Henri Klein Tuente, – Foto: André van Avesaat

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Foto: André van Avesaat



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