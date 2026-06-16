BREDEVOORT — Poëzie, muziek en verhalen komen samen in de Koppelkerk

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Liedjesschrijvers Meindert Talma en Mark Lotterman delen op zondag 28 juni het podium met dichter Daniël Dee tijdens het poëzieconcert Nog niet, maar onderweg in de in . De voorstelling begint om 16.00 uur.

Tijdens de middag brengen de drie makers ieder hun eigen werk, met de Nederlandse taal als verbindende factor. Talma, afkomstig uit het Friese Surhuisterveen, bouwde de afgelopen decennia een indrukwekkend oeuvre op met twintig albums. Zijn nieuwe plaat Celluloid Illusies verschijnt in april 2026.

Ook Rotterdammer Mark Lotterman is van de partij. Na een onderbreking van zes jaar keerde hij in 2024 terug naar de muziek. Zijn Nederlandstalige nummers combineren humor, melancholie en herkenbare verhalen uit het dagelijks leven. In april verschijnt zijn nieuwe album Indien later, dan ook nu.

Dichter Daniël Dee, voormalig stadsdichter van Rotterdam, maakte naam met meer dan tien dichtbundels, romans en optredens op festivals als Lowlands en Poetry International. Ook van hem verschijnt dit voorjaar een nieuwe bundel.

Het concert vindt plaats in de aan de Koppelstraat 35 in . Kaarten kosten € 17,50 in de voorverkoop en € 20 aan de deur.

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via Koppelkerk Bredevoort.

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