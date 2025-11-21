Apotheek Tree of Life in Dinxperlo moet stoppen met zorgverlening na aanwijzing IGJ
DINXPERLO – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft online-apotheek Tree of Life Pharmacy in Dinxperlo een officiële aanwijzing gegeven. De apotheek, die medicijnen via internet levert op basis van een recept, moet per direct stoppen met het verlenen van zorg aan patiënten in Nederland. Pas wanneer de apotheek weer voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg, mag zij de dienstverlening hervatten.
Volgens de IGJ zijn er grote risico’s voor patiënten. De inspectie constateerde meerdere tekortkomingen, vooral op het gebied van patiëntendossiers, medicatiebewaking en begeleiding. Zo bleek dat dossiers niet via het Landelijk Schakelpunt werden opgevraagd, dat medicatiebewaking onvoldoende was en dat patiënten bij de eerste uitgifte geen persoonlijk consult konden krijgen.
De apotheek moet aan acht voorwaarden voldoen om weer open te mogen voor Nederlandse patiënten. Die gaan onder andere over het zorgvuldig opbouwen van patiëntendossiers, het correct delen van medicatiegegevens, duidelijke waarschuwingen op uitgegeven middelen én een sluitende controle of medicatie geschikt is voor de patiënt.
Tree of Life kan pas weer zorg leveren als de inspectie opnieuw vaststelt dat alle professionele standaarden worden nageleefd.
