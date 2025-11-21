Apotheek Tree of Life in Dinxperlo moet stoppen met zorgverlening na aanwijzing IGJ

59 keer bekeken

DINXPERLO – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft online-apotheek Tree of Life Pharmacy in Dinxperlo een officiële aanwijzing gegeven. De apotheek, die medicijnen via internet levert op basis van een recept, moet per direct stoppen met het verlenen van zorg aan patiënten in Nederland. Pas wanneer de apotheek weer voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg, mag zij de dienstverlening hervatten.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Volgens de IGJ zijn er grote risico’s voor patiënten. De inspectie constateerde meerdere tekortkomingen, vooral op het gebied van patiëntendossiers, medicatiebewaking en begeleiding. Zo bleek dat dossiers niet via het Landelijk Schakelpunt werden opgevraagd, dat medicatiebewaking onvoldoende was en dat patiënten bij de eerste uitgifte geen persoonlijk consult konden krijgen.

De apotheek moet aan acht voorwaarden voldoen om weer open te mogen voor Nederlandse patiënten. Die gaan onder andere over het zorgvuldig opbouwen van patiëntendossiers, het correct delen van medicatiegegevens, duidelijke waarschuwingen op uitgegeven middelen én een sluitende controle of medicatie geschikt is voor de patiënt.

Tree of Life kan pas weer zorg leveren als de inspectie opnieuw vaststelt dat alle professionele standaarden worden nageleefd.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)