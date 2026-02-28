Huntenkunst voor 32ste keer in SSP-Hal Ulft

181 keer bekeken

ULFT – Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei vindt in de SSP-Hal aan de DRU-laan in Ulft voor de 32ste keer kunstmanifestatie Huntenkunst plaats. Drie dagen lang presenteren 260 professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland hun werk.

Advertentie

De internationale beurs, gehouden in de SSP-Hal op het DRU Industriepark, brengt kunstenaars uit circa 30 landen samen. Bezoekers kunnen rechtstreeks in gesprek met de makers. Volgens de organisatie ligt het accent op hedendaagse beeldende kunst in uiteenlopende stijlen en technieken. Ongeveer 20 procent van de aanmeldingen wordt na ballotage toegelaten.

Dit jaar is Ierland themaland. Acht Ierse kunstenaars exposeren hun werk in een speciaal paviljoen. Tijdens de officiële opening op vrijdag 29 mei om 16.00 uur spreekt de Ierse ambassadrice, dr. Ann Derwin. Ook jonge talenten van ArtEZ uit Arnhem krijgen een eigen plek binnen het evenement.

Huntenkunst begon in 1993 in Veldhunten, destijds in een tent. Sinds 2012 vindt het festival plaats in de 5.500 vierkante meter grote SSP-Hal in Ulft, een voormalige productiehal van de DRU.

De manifestatie is geopend op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur. Parkeren is gratis op diverse terreinen in de omgeving. De bushalte DRU Industriepark ligt op loopafstand.

Meer informatie via www.huntenkunst.org of info@huntenkunst.nl.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)