VORDEN — Voormalige zuivelfabriek De Wiersse mogelijk gemeentelijk monument

De voormalige zuivelfabriek De Wiersse in Vorden is door het college van burgemeester en wethoudersⓘ van Gemeente Bronckhorstⓘ voorgedragen als gemeentelijk monument. Het gaat om het oude fabriekspand aan de Zuivelweg, de paardenschuur en de karakteristieke schoorsteen. Met dit besluit wil de gemeente het industriële erfgoed behouden voor de toekomst.

De fabriek ligt op het terrein van Landgoed De Wiersse en kent een geschiedenis die teruggaat tot 1896. De eigenaar van het landgoed stelde destijds grond beschikbaar aan pachters, die er samen een coöperatieve boterfabriek bouwden. Al na enkele jaren werd de fabriek uitgebreid met een stoommachine, ketelhuis en machinekamer. In de decennia daarna groeide het complex verder mee met de ontwikkeling van de zuivelindustrie in de Achterhoekⓘ , waar mechanisatie en schaalvergroting een steeds grotere rol speelden. Begin jaren zeventig sloot de fabriek haar deuren.

Volgens de gemeente zijn de gebouwen grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Daardoor is goed zichtbaar hoe de fabriek zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. Het complex heeft volgens het college een hoge cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarde.

Door de aanwijzing als gemeentelijk monument kan de eigenaar in de toekomst gebruikmaken van subsidies voor onderhoud, verduurzaming en eventuele herbestemming van het complex. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan het behoud van dit bijzondere stukje geschiedenis van Vorden.

