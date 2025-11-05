wo 5 nov — Groenlo: 15°C • 9°–16° meer weer →

Bronckhorst zoekt sportkampioenen van 2025

Redactie 5 november 2025 21
BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst roept inwoners op om sporters aan te melden die in 2025 een bijzondere prestatie hebben geleverd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2026 worden deze kampioenen in het zonnetje gezet.

Met de huldiging wil de gemeente haar waardering tonen voor sportieve prestaties van inwoners en verenigingen. “We willen geen kampioen over het hoofd zien en vragen inwoners om mee te helpen bij het verzamelen van aanmeldingen,” laat de gemeente weten.

Sporters of teams kunnen tot 10 december 2025 worden aangemeld, mits zij afkomstig zijn uit Bronckhorst en een 1e, 2e of 3e plaats behaalden op een Nationaal, Europees of Wereldkampioenschap dat erkend is door een landelijke bond. Alleen sporters die de prestatie zelf hebben geleverd, komen in aanmerking.

📅 Aanmelden tot: 10 december 2025
📍 Locatie huldiging: Nieuwjaarsreceptie gemeente Bronckhorst
💶 Kosten: gratis deelname
🔗 Aanmelden via: www.bronckhorst.nl/kampioen

