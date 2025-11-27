Gemeente Oost Gelre zet eerste stap naar multifunctionele accommodatie Zieuwent
ZIEUWENT – Zieuwent werkt aan een toekomstbestendige oplossing voor sport, cultuur en zorg. Het dorp wil al langer voorzieningen bundelen in één Multifunctionele Accommodatie (MFA), maar door druk op vrijwilligers, verouderde huisvesting en verspreide locaties wordt de nood nu urgenter. “Een MFA wordt het hart van ons dorp, een plek waar iedereen terecht kan,” zegt Petra Maatkamp van Zieuwents Belang.
Nieuwe sporthal nodig door padelbanen
De gemeente keek eerst naar het Sourcy Center als mogelijke MFA-locatie. Aankoop bleek echter niet haalbaar en vanaf 1 januari 2026 verdwijnen daar twee zaaldelen vanwege de komst van padelbanen. Basisschoolleerlingen kunnen er nog bewegen, maar verenigingen moeten uitwijken.
Tijdelijke opblaashal
Om de sportclubs niet in de knel te laten komen, kiest de gemeente voor een tijdelijke opblaashal. Binnensportverenigingen als Pacelli, TOHP en ZVZ kunnen hier de komende twee jaar hun trainingen én wedstrijden kwijt. De MFA-projectgroep — met o.a. verenigingen, Zieuwents Belang, huisartsen en fysiotherapeuten — werkt ondertussen verder aan het grotere MFA-plan. Het terrein van RKZVC wordt daarbij als voorkeurslocatie onderzocht.
Wethouder Arjen Schutten benadrukt het belang van tijd en draagvlak: “Met de opblaashal houden we verenigingen draaiende, terwijl we samen met het dorp bouwen aan een MFA die de leefbaarheid versterkt.”
RKZVC-bestuurslid Yoram Nieuwenhuis vult aan: “De noodzaak is groot, maar dat maakt onze motivatie alleen maar sterker. Dit wordt iets veur en deur Söwent.”
Besluitvorming
Op 16 december beslist de gemeenteraad over de benodigde kredieten voor aanschaf en exploitatie van de tijdelijke hal.
