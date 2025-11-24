Werkcentrum Achterhoek opent eerste pop-up store in Doetinchem
DOETINCHEM – Met het uitrollen van een blauwe loper opende Werkcentrum Achterhoek woensdag 18 november officieel de deuren van zijn eerste pop-up store aan de Heezenpoort 15. Vier weken lang kunnen inwoners er zonder afspraak terecht met vragen over werk, scholing en loopbaanontwikkeling.
De pop-up store is de eerste fysieke inlooplocatie van het Werkcentrum en moet een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn. In een huiskamersetting luisteren gidsen en loopbaanadviseurs naar de wensen van bezoekers en denken zij mee over vervolgstappen. Ook brengen ze mensen in contact met werkgevers, opleiders en regelingen die helpen bij een duurzame loopbaan.
Elke week staat een nieuw thema centraal. Op vrijdag 28 november is dat Leven Lang Ontwikkelen, met een panelgesprek door regionale experts over talentontwikkeling, het combineren van werk en gezin, en de overstap naar andere sectoren. Deelname is gratis.
In de weken daarna volgen activiteiten rond Werken en leren in de techniek (1–5 december) en Werken en leren in de zorg en welzijn (8–12 december).
“We willen letterlijk tussen de mensen staan en laten zien dat er in de Achterhoek volop kansen zijn,” aldus de organisatie.
De pop-up store is geopend van dinsdag t/m donderdag van 09.00–17.00 uur en op vrijdag van 09.00–13.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.
📅 18 november – 12 december 2025
📍 Heezenpoort 15, Doetinchem
💶 Gratis inloop
🔗 www.werkcentrumachterhoek.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Christmas by Candlelight in Zieuwent: barok in kaarslicht 3
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Grol 2 knokt zich naar 2-1 zege op AZSV 2 1
- Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst 1
Trending deze week
- Aangrijpende film over femicide te zien in speciale vrachtwagen bij Marianum 4
- Grol huldigt negen jubilarissen tijdens feestelijke avond 4
- BU!T brengt bluesrock naar Rockcafé Taste 1
- Zondagsverhaal: Zieuwent – De paden van geloof en gewoonte 2
- Arriva past dienstregeling aan: Groenlo sneller verbonden met regio 1
- Meer Gelderlanders met WW vinden werk: Achterhoek scoort het hoogst 1