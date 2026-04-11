ACHTERHOEK — Achterhoek zet in op kraanwater tijdens Waterweek

Bedrijfskantines in de Achterhoek zetten van 13 tot en met 19 april volop in op kraanwater. Tijdens de Achterhoekse Waterweek willen zij samen met onder meer Achterhoek Food inwoners bewuster maken van de kwaliteit en voordelen van drinkwater. . De campagne, met de titel ‘Er zit iets in ons water’, richt zich op het promoten van kraanwater als gezond alternatief voor frisdrank. In tientallen kantines wordt aandacht gevraagd voor het verschil: waar een glas frisdrank al snel zo’n zeven suikerklontjes bevat, zit in water geen suiker. Ook de prijs speelt mee: duizend liter kraanwater kost nog geen anderhalve euro.

Volgens de initiatiefnemers is het Achterhoekse water van hoge kwaliteit. Het water komt uit bronnen die zich op 20 tot 150 meter diepte bevinden en wordt in de bodem al op natuurlijke wijze gezuiverd. Drinkwaterbedrijf Vitens zorgt vervolgens voor verdere zuivering voordat het uit de kraan komt.

Met de actie hopen organisaties als GGD Noord- en Oost-Gelderland en Achterhoek in Beweging een bredere beweging op gang te brengen. Niet alleen in kantines, maar ook op plekken als festivals, kermissen en in de horeca moet water een vanzelfsprekender keuze worden.

De campagne is gedurende de hele week zichtbaar op verschillende plekken in de regio.

