ZIEUWENT — Eerste kievitsnest dit voorjaar gevonden in Zieuwent

Op 24 maart is op een perceel aan de Brandersdijk in Zieuwent het eerste kievitsnest van dit jaar gevonden. De vondst werd gedaan door Aloys Wieggers op het land van boer Rob Reinders. In het nest lagen twee eieren. Op hetzelfde perceel werd kort daarna nog een tweede nest ontdekt, eveneens met twee eieren. Opvallend is dat het eerste nest vrijwel op dezelfde plek lag als vorig jaar. Ook in eerdere jaren werd het eerste kievitsei in Oost Gelre al gevonden op het land van Reinders, wat het perceel tot een bekende plek maakt voor weidevogels.

De vondst van het eerste kievitsei is een oude traditie en wordt symbolisch gemeld bij de gemeente. Daarbij was ook wethouder Arjen Schutten aanwezig. De nesten zelf worden met rust gelaten.

Volgens de is de vondst een belangrijk moment om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels. Vrijwilligers helpen bij het opsporen en markeren van nesten, zodat boeren hier rekening mee kunnen houden.

Door die samenwerking krijgen kieviten en andere weidevogels meer kans om hun jongen groot te brengen. De terugkeer van de vogels wordt gezien als een duidelijk teken dat het voorjaar is begonnen.

