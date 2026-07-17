ACHTERHOEK — Achterhoekse pilot helpt asielzoekers sneller aan werk

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De pilot ‘Snelle Start voor Asielzoekers in de ’ moet asielzoekers sneller aan werk helpen en tegelijkertijd bijdragen aan het terugdringen van personeelstekorten in de regio. De eerste plaatsingen zijn inmiddels gerealiseerd bij onder meer Winterwarm in en BINX Smartility in .

Binnen de pilot werken het COA, WerkgeversServicepunt , gemeenten, intermediairs en werkleerbedrijven samen om werkgevers in contact te brengen met asielzoekers die mogen werken. Werkgevers krijgen begeleiding bij onder meer vergunningen, administratie en de start op de werkvloer.

Bij Winterwarm in is inmiddels een kandidaat via de pilot aan het werk gegaan. Ook BINX Smartility in doet mee. Daar werkt Salim uit Irak als bouwkundig modelleur. Volgens het bedrijf verliep de start, na het verkrijgen van de benodigde werkvergunning, zonder grote problemen en sloot zijn kennis goed aan bij de werkzaamheden.

De initiatiefnemers zien werk als een belangrijk middel om asielzoekers sneller te laten integreren. Door een baan kunnen zij werkervaring opdoen, de Nederlandse taal beter leren en een sociaal netwerk opbouwen. Tegelijkertijd biedt de pilot werkgevers een mogelijkheid om vacatures in te vullen in een krappe arbeidsmarkt.

Volgens WerkgeversServicepunt Achterhoek blijkt in de praktijk dat veel vragen van werkgevers vooraf kunnen worden weggenomen door begeleiding tijdens het hele traject. Organisaties als TipTop en Seesing Flex ondersteunen daarbij de bemiddeling en begeleiding van nieuwe medewerkers.

Meer informatie over de pilot is te vinden via https://www.wspachterhoek.nl.

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