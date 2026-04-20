WINTERSWIJK/GROENLO — Kerkklokken luiden voor gewortelde kinderen

Kerken in onder meer Winterswijk ⓘ en Groenlo ⓘ luiden op woensdag 29 april om 16.20 uur vijf minuten lang de klokken. Met de landelijke actie vragen zij aandacht voor zogenoemde ‘gewortelde kinderen’: kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun verblijfsstatus.

De actie is een initiatief van betrokken kerken en organisaties en sluit aan bij het kerkasiel dat al ruim 500 dagen wordt verleend aan de familie Babayants in de Open Hof in Kampen. Met dit kerkasiel wordt aandacht gevraagd voor de situatie van het gezin en voor naar schatting 420 kinderen in Nederland die in een vergelijkbare positie verkeren.

Ook in de Achterhoek doen meerdere kerken mee. In Winterswijk en Groenlo gaat het onder meer om de Jacobskerk ⓘ, Zonnebrinkkerk ⓘ, de RK Jacobuskerk en de Oude Calixtus ⓘ. Door het luiden van de klokken willen de deelnemende kerken een signaal afgeven en de stem van deze kinderen hoorbaar maken.

Het tijdstip van de actie is symbolisch gekozen: 16.20 uur verwijst naar het aantal van 420 kinderen waarvoor aandacht wordt gevraagd. Inmiddels hebben zich landelijk al meer dan 70 kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten.

De oproep is dat zoveel mogelijk kerken deelnemen, zodat in heel Nederland tegelijkertijd klokken luiden als teken van solidariteit en aandacht voor de positie van deze kinderen.

