ZUTPHEN — Alzheimer Café Zutphen over veilig bewegen met dementie

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Mensen met , hun naasten en andere belangstellenden zijn op woensdag 17 juni welkom bij het Alzheimer Café e.o. in Het Bornhof. Tijdens de bijeenkomst staat het thema ‘Samen in balans blijven’ centraal.

Bewegen is belangrijk om soepel en zelfstandig te blijven, ook voor mensen met . Toch kunnen lopen en bewegen lastiger worden, waardoor het risico op vallen toeneemt. Tijdens deze avond wordt op een praktische manier besproken hoe mensen met dementie veilig kunnen blijven bewegen, zowel binnen als buiten. Ook is er aandacht voor het veiliger inrichten van de leefomgeving en de rol van mantelzorgers.

De bijeenkomst wordt verzorgd door Patricia Valkering van ActiefZutphen en dr. Paul Stalenhoef. Zij geven informatie en advies over veilig bewegen en het behouden van zelfstandigheid.

Het Alzheimer Café vindt plaats in Het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in . De inloop begint om 19.00 uur met koffie en thee. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Het Alzheimer Café biedt bezoekers de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en informatie te krijgen over dementie. Op de leestafel liggen gratis brochures van Alzheimer Nederland en diverse boeken die kunnen worden ingezien of geleend.

Meer informatie is te vinden via Alzheimer Nederland of Alzheimer Café Zutphen . Voor vragen of een luisterend oor kan contact worden opgenomen met de Dementielijn via 0800-5088.

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