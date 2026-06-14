Streekruiters schitteren op Outdoor Gelderland, thuiszege voor Aaltense amazone

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De Achterhoekse paardensport kende zaterdag een succesvol dagje tijdens . Vooral de overwinning van de uit afkomstige amazone Ester Damman-Blekkink zorgde voor enthousiasme bij het publiek. Zij won met haar zelfgefokte merrie Chablis Z de CSI1* Small Tour over 1.20 meter en schreef daarmee de Prijs op haar naam.

Damman-Blekkink reed als een van de laatste combinaties de piste in en wist de snelste foutloze tijd neer te zetten. Daarmee bleef ze landgenote Tani Joosten nipt voor. De winst kreeg extra betekenis omdat de zevenjarige Chablis Z door Damman-Blekkink zelf is gefokt en opgeleid. Voor de amazone voelde het bovendien als een echte thuiswedstrijd. “ ligt voor mij dichtbij huis, dus winnen maakt het extra bijzonder”, aldus de winnares.

Ook in de grotere rubrieken viel genoeg te beleven. De Zweedse ruiter Douglas Lindelöw boekte zijn tweede overwinning van het concours door met Cheldon de Roelofsen Horse Trucks Medium Tour Finale (1.45 meter) te winnen. De Nederlandse Marriet Smit-Hoekstra eindigde met Poker de Mariposa TN als tweede en sprak na afloop vol trots over haar hengst.

In de CSI3* 1.40 meter Paardenkliniek De Watermolen Prijs ging de overwinning naar de Nederlandse topruiter Kevin Jochems. Opvallend was dat hij pas twee weken samenwerkt met zijn nieuwe paard Golden Nice Denfer. Ondanks die korte samenwerking wist het duo direct internationaal succes te boeken. Jochems bleef onder anderen Nederlands kampioen Willem Greve voor.

Met de Grote Prijs van op zondag nadert Outdoor zijn sportieve hoogtepunt.

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