OOST GELRE — Coalitieakkoord Oost Gelre gepresenteerd onder motto ‘Lief met lef’

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De fracties van CDA, OOG en PRO presenteren op maandag 22 juni hun nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord draagt de titel ‘Lief met lef’ en vormt de basis voor het bestuur van de in de komende jaren.

De drie partijen bereikten de afgelopen weken overeenstemming na gesprekken onder leiding van informateur Mark Buck en formateur Ine van Burgsteden. Volgens de coalitie bouwt het akkoord voort op de sterke punten van , zoals betrokken inwoners, ondernemerschap, een actief verenigingsleven en evenementen die de verschillende kernen met elkaar verbinden.

Met het begrip ‘lief’ benadrukken de partijen het belang van naoberschap, zorg voor elkaar en ondersteuning van inwoners die hulp nodig hebben. Ook aandacht voor nieuwkomers en een sterke sociale basis krijgen een prominente plek in het akkoord.

Tegelijkertijd kiest de coalitie voor ‘lef’. Daarmee doelen CDA, OOG en PRO Oost Gelre op het maken van keuzes die bijdragen aan een toekomstbestendige gemeente. De partijen willen investeren in leefbaarheid, een sterke economie en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Het beoogde college bestaat uit , wethouders , Theo Donderwinkel, Jurgen Bluemink en Richard Klein Tank. De portefeuilleverdeling wordt later bekendgemaakt.

De gemeenteraad bespreekt het coalitieakkoord op maandag 22 juni. Tijdens dezelfde vergadering wordt ook gestemd over de benoeming van de nieuwe wethouders. Bij een positieve stemming worden zij direct geïnstalleerd.

Meer informatie over de gemeente is te vinden via Gemeente Oost Gelre.

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