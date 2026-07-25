LICHTENVOORDE — Alzheimer Trefpunt verhuist naar Bibliotheek Lichtenvoorde

Het Alzheimer Trefpunt verhuist in september 2026 naar de Bibliotheek in Lichtenvoorde. De eerste bijeenkomst staat in het teken van Wereld Alzheimerdag.

159 keer bekeken

Het voor , en verhuist vanaf september 2026 naar de Bibliotheek in . Tot nu toe vonden de bijeenkomsten elke vierde woensdag van de maand plaats in Den Diek, maar voortaan is De Leest 2 de nieuwe locatie.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met en zijn gratis toegankelijk. Ze worden gehouden met uitzondering van juli, augustus en december.

De eerste avond op de nieuwe locatie is op woensdag 23 september 2026. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Wereld Alzheimerdag, die op 21 september valt. Het thema van die dag is ‘Ik blijf meedoen’. De avond krijgt een feestelijk karakter, waarover later meer bekend wordt gemaakt.

De Bibliotheek Oost in is gevestigd aan De Leest 2, 7131 LH Lichtenvoorde. Bezoekers kunnen parkeren op de vernieuwde parkeerplaats bij de bibliotheek.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

