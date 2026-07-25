LICHTENVOORDE — Alzheimer Trefpunt verhuist naar Bibliotheek Lichtenvoorde
Het Alzheimer Trefpunt verhuist in september 2026 naar de Bibliotheek in Lichtenvoorde. De eerste bijeenkomst staat in het teken van Wereld Alzheimerdag.
Het Alzheimer Trefpunt voor Aalten, Oost Gelre en Winterswijk verhuist vanaf september 2026 naar de Bibliotheek in Lichtenvoorde. Tot nu toe vonden de bijeenkomsten elke vierde woensdag van de maand plaats in Den Diek, maar voortaan is De Leest 2 de nieuwe locatie.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie en zijn gratis toegankelijk. Ze worden gehouden met uitzondering van juli, augustus en december.
De eerste avond op de nieuwe locatie is op woensdag 23 september 2026. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Wereld Alzheimerdag, die op 21 september valt. Het thema van die dag is ‘Ik blijf meedoen’. De avond krijgt een feestelijk karakter, waarover later meer bekend wordt gemaakt.
De Bibliotheek Oost Achterhoek in Lichtenvoorde is gevestigd aan De Leest 2, 7131 LH Lichtenvoorde. Bezoekers kunnen parkeren op de vernieuwde parkeerplaats bij de bibliotheek.