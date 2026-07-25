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EIBERGEN — Eibergen krijgt tropische sfeer tijdens Beachparty in Café De Stier

25 juli 2026 180

Café De Stier in Eibergen organiseert op 8 augustus een Beachparty met zandstrand, dj’s en cocktailshows.

ChatGPT Image 7 mrt 2026, 12_31_17

Foto: PR
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Café De Stier organiseert zaterdag 8 augustus een Beachparty waarbij het café wordt omgetoverd tot een tropisch strand. Buiten wordt een zandstrand aangelegd en er klinkt zomerse muziek van verschillende dj’s.

Tussen 20.00 en 01.00 uur verzorgen professionele cocktailshakers spectaculaire shows terwijl ze diverse cocktails bereiden. De feestavond eindigt precies om 01.00 uur, waarna het café sluit.

De eerste honderd bezoekers krijgen een zomerse attentie bij binnenkomst.

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