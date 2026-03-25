GROENLO — Brandweer Groenlo viert 100 jaar met open dag en activiteiten

De Vrijwillige Brandweer Groenlo bestaat dit jaar 100 jaar. Dat jubileum wordt op vrijdag 17 en zaterdag 18 april gevierd met verschillende activiteiten, waaronder een open dag voor publiek bij de kazerne aan de Oude Winterswijkseweg.

De brandweer in Groenlo maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, maar draait al sinds de oprichting volledig op vrijwilligers. Volgens het korps is dat alleen mogelijk dankzij de inzet van lokale werkgevers, die medewerkers de ruimte geven om bij incidenten direct uit te rukken.

Het jubileumweekend begint op vrijdag met een bedrijvenmiddag. Ondernemers uit Groenlo en omliggende plaatsen worden geïnformeerd over het werk van de brandweer en het belang van vrijwillige inzet. Ook wordt gesproken over samenwerking, oefeningen en veiligheid binnen bedrijven.

Op zaterdag 18 april volgt de open dag, die om 10.30 uur start. Bezoekers kunnen kennismaken met het werk van de brandweer via demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Zo zijn er onder meer demonstraties van het openknippen van auto’s, ‘vlam in de pan’ en kunnen kinderen zelf meedoen aan blusactiviteiten.

Daarnaast worden verschillende voertuigen getoond, waaronder een nieuwe tankautospuit, een hoogwerker uit Winterswijk en een indrukwekkende crashtender van vliegbasis Gilze-Rijen. Ook zijn er oude brandweerwagens en materialen te zien, waarmee het verleden van het korps tot leven wordt gebracht.

Het jubileum wordt zaterdagavond afgesloten met een feestavond voor (oud-)leden en genodigden. Later dit jaar volgt nog een ludieke dag met andere korpsen.

