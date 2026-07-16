Open Energiedag laat publiek kijkje nemen bij energieprojecten

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Op zaterdag 19 september openen tientallen duurzame energieprojecten in heel Nederland hun deuren tijdens de Open Energiedag, meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Volgens de organisatie krijgen bezoekers een concreet beeld van hoe in de praktijk wordt gewerkt aan een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening.

Bezoekers kunnen in gesprek met betrokken medewerkers, een windturbine van dichtbij bekijken, een zonnepark bezoeken, ervaren hoe warmte en koelte uit de bodem worden gehaald en zien hoe het elektriciteitsnet wordt uitgebreid. Ook warmtenetten en aardwarmte worden getoond, zodat verschillende onderdelen van het energiesysteem zichtbaar worden.

Bedrijven, energiecoöperaties en andere organisaties stellen hun locaties open om de veranderingen in het energiesysteem tastbaar te maken. Alle deelnemende locaties en praktische informatie worden volgens de organisatie centraal gebundeld.

Op dezelfde dag organiseert de KNWU de Nationale Klimaat Fietsdag, waarbij enkele routes langs locaties van de Open Energiedag voeren.

De Open Energiedag is een initiatief van de NVDE, in samenwerking met de brancheorganisaties NedZero, Holland Solar, EnergieSamen, Vereniging Warmtepompen, Branchevereniging Bodemenergie, Geothermie Nederland en HIER.

Meer informatie

Meer informatie staat op de Open Energiedag-pagina van de campagne ‘Daar krijg je energie van’ en op de website van de Klimaat Fietsdag.

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