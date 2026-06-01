AALTEN — Auteur Evelien van der Werff vertelt in Aalten over veerkracht na kanker

154 keer bekeken

Auteur Evelien van der Werff geeft op donderdag 2 juli een lezing in de bibliotheek in . Tijdens de avond vertelt zij over haar nieuwe boek Anders, als ik dezelfde blijf ga ik dood en deelt zij haar persoonlijke ervaringen met ziekte, verlies en veerkracht.

Van der Werff kreeg tweemaal de diagnose borstkanker. In haar lezing neemt zij bezoekers mee vanaf het moment dat zij voor het eerst hoorde dat zij kanker had tot aan de inzichten die deze periode haar heeft gebracht. Openhartig vertelt zij hoe haar leven veranderde en hoe zij nieuwe perspectieven vond in een moeilijke periode.

De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek . Vanaf 19.00 uur zijn bezoekers welkom voor koffie en thee. De lezing begint om 19.30 uur.

De avond wordt georganiseerd door Stichting Oriolus, Netwerk Palliatieve Zorg en Bibliotheek Oost-Achterhoek. De toegang is gratis, maar aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld.

Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of in een van de bibliotheken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in