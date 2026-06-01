WINTERSWIJK — Melanie During brengt dinosaurusverhaal naar Winterswijk

163 keer bekeken

Paleontoloog Melanie During komt dit najaar naar Theater De Storm met haar eerste theatervoorstelling Hoe ik per ongeluk een T.rex vond. De voorstelling is op 19 november 2026 te zien in .

During verwierf internationale bekendheid met haar onderzoek naar de meteorietinslag die 66 miljoen jaar geleden een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs. Ze ontdekte onder meer in welk seizoen die inslag plaatsvond, een bevinding die wereldwijd aandacht kreeg en leidde tot haar boek De Laatste Lente van de Dinosauriërs.

In de voorstelling combineert zij wetenschap, muziek en persoonlijke veldwerkverhalen. Daarbij neemt ze bezoekers mee van de steengroeves van tot de badlands van Noord-Dakota in de Verenigde Staten. Tijdens de avond vertelt ze hoe fossielen ontstaan, hoe onderzoekers deze terugvinden en waarom het bijzonder is dat resten miljoenen jaren bewaard kunnen blijven.

Volgens During hoeft wetenschap niet ingewikkeld of saai te zijn. Met humor en toegankelijke verhalen wil ze een breed publiek kennis laten maken met de geschiedenis van het leven op aarde.

Meer informatie over de voorstelling en kaartverkoop is te vinden op de website van Theater De Storm, of via Friendly Fire.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in