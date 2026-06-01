DOETINCHEM — Musical Award-winnaar Foxtrot vier keer te zien in Amphion

140 keer bekeken

De bekroonde musical Foxtrot is van vrijdag 12 tot en met zondag 14 juni vier keer te zien in in . De klassieker van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink werd onlangs tijdens het Musical Awards Gala uitgeroepen tot Beste Grote Musical.

Foxtrot speelt zich af in de jaren dertig en vertelt het verhaal van Josien, die haar provincie achter zich laat en in Amsterdam terechtkomt. Daar ontmoet ze de revueartiesten Jules en Lisette. Wat begint als een zoektocht naar liefde en avontuur, mondt uit in een verhaal vol ingewikkelde keuzes, humor en tragiek.

De musical bevat bekende nummers als ‘Dansen op een Vulkaan’, ‘Sorry dat ik besta’ en ‘De dertiger jaren’. Dit jaar is het bovendien dertig jaar geleden dat Annie M.G. Schmidt overleed, waardoor de nieuwe productie ook geldt als eerbetoon aan de beroemde schrijfster.

Naast de onderscheiding voor de productie ontving Gerrie van der Klei tijdens het Musical Awards Gala een Oeuvre Award voor haar bijdrage aan de Nederlandse musicalwereld. Ook William Spaaij, Renée de Gruijl, Marjolein Touw en Teuntje Post maken deel uit van de cast.

De voorstellingen zijn te zien in aan de Hofstraat in . Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion Theater.

💡 Wist je dat Wist je dat … Foxtrot in 1977 in première ging en nog altijd wordt gezien als één van de belangrijkste Nederlandse musicals ooit?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in