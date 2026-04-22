ZUTPHEN — Beethoven Festival Zutphen combineert muziek, cultuur en culinaire beleving

Van donderdag 4 tot en met zondag 7 juni staat Beethoven Festivalⓘ Zutphen 2026 in het teken van klassieke muziek, bijzondere concerten en culturele activiteiten in en rond de historische binnenstad van Zutphen. Het festival biedt een gevarieerd programma voor zowel liefhebbers van klassieke muziek als een breder publiek.

Een opvallend onderdeel is de combinatie van stadswandelingen met live muziek. Bezoekers kunnen onder begeleiding van een gids door de stad wandelen en meer horen over het verhaal rond Ludwig van Beethovenⓘ en zijn vermeende band met Zutphen. De wandelingen starten bij Dat Bolwerck en eindigen op zaterdag met een concert van het Otilka Quartet in de Lutherse Kerk en op zondag met het Narratio Quartet in het Broederenklooster.

Daarnaast keert het populaire Operadiner terug. In het Broederenkloosterⓘ wordt op donderdagavond een driegangendiner gecombineerd met live muziek, geïnspireerd op de sfeer van het Congres van Wenen. Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt.

Ook buiten Zutphenⓘ zijn er concerten, zoals het optreden van het Paddington Trio in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde en het Peter Beets Trio in de Buitensociëteit De Hanzehof. Daar wordt een mix van klassieke muziek en jazz gebracht, met onder meer werk van Beethoven.

Het festival wil bezoekers inspireren en laten kennismaken met muziek op bijzondere locaties. Kaarten en het volledige programma zijn te vinden via de website van het festival: https://www.beethoven-festival.nl

