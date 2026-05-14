VORDEN — Orchideeënwandeling langs natte graslanden bij Vorden
Liefhebbers van natuur en wilde bloemen kunnen op woensdag 3 juni mee met een bijzondere orchideeënwandeling langs de Lindese Laak bij Vorden. De excursie wordt georganiseerd door Geldersch Landschap & Kasteelen en staat in het teken van zeldzame orchideeënsoorten die groeien in natte graslanden.
Onder begeleiding van een boswachter trekken deelnemers door weilanden en langs oevers op zoek naar de vaak goed verborgen planten. Volgens de organisatie zijn de orchideeën vanaf de reguliere wandelpaden moeilijk te vinden, maar weet de gids precies waar ze groeien.
De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost €6,00 per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €3,00. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen krijgen korting op vertoon van een geldige donateurspas.
De organisatie adviseert deelnemers om stevige, waterdichte schoenen of laarzen te dragen, omdat het terrein drassig kan zijn.
Meer informatie en reserveren kan via Geldersch Landschap & Kasteelen.
